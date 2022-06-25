В мае фиксировали на 270 случаев меньше.

В мире зафиксировали 920 случаев острого гепатита неизвестного типа. Им заразились дети. В мае случаев заражения гепатитом было меньше.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

В пятницу, 24 июня, ВОЗ сообщила о том, что в 33 странах зафиксировали 920 вероятных случаев заражения острым гепатитом у детей. В мае таких случаев было на 270 меньше.

"Фактическое число случаев может быть занижено, отчасти из-за ограниченности действующих схем усиленного эпиднадзора. Ожидается, что количество случаев изменится по мере поступления дополнительной информации и проверенных данных", - уточнили в ВОЗ.

На Европейский регион приходится половина вероятных случаев, в том числе 267 из Соединенного Королевства, а треть вероятных случаев приходится на Соединенные Штаты.

Увеличение количества новых случаев гепатита или воспаления у детей уже называют "загадочным ростом". Впервые о вспышке заболевания сообщили еще в апреле, в Великобритании. Теперь же случаи заражения гепатитом фиксируют в десятках других стран.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у детей, которые заразились гепатитом неизвестного типа, развивается острая печеночная недостаточность. В 6% случаях, по состоянию на май, детям требовалась трансплантация печени, 9 детей умерли.

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