Таким образом польские и украинские врачи будут обмениваться опытом. Также Польша хочет радикально изменить свой подход к медицинскому обеспечению во время боевых действий.

Украина и Польша за 5 лет создадут военно-медицинский хаб, в котором польские специалисты будут помогать лечить украинских военных, обучать украинских коллег, а также перенимать опыт Украины.

Об этом рассказал директор Военно-медицинского института Варшавы генерал Гжегож Гелерак в интервью Укринформу. База сотрудничества будет в получении и анализе данных о характере и масштабах потерь на поле боя в Украине.

"А мы дадим доступ к нашим знаниям и возможностям через реализацию проектов относительно автономных платформ эвакуации раненых, методов лечения разлмчных ранених на поле боя", - детализировал Гелерак.

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Он добавил, что польские специалисты готовы сотрудничать с Украиной, чтобы благодаря совместному опыту в ближайшие 3-5 лет вместе создать хаб военно-медицинской службы.

Генерал уточнил, что эту инициативу пока рассматривают в Минобороны страны, и там рассчитывают перейти к исполнению через несколько недель.

"Мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для украинских врачей сейчас являются сложными. Например, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня значительная проблема. Вместе с лечением военных мы хотим обучать персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", - отметил он.

Гелерак добавил, что таким образом Польша намерена в корне изменить свой подход к медицинскому обеспечению во время войны.

Идея создания медицинского хаба

Решение о создании украинско-польского хаба приняли на представители ВСУ и ВС Польши в мае этого года на встрече в Киеве.

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