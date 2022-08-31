Его открывают МОЗ Украины и Польши совместно с представителями Европейской комиссии.

В польском Жешуве появится медицинский хаб для украинских пациентов, которых эвакуируют на лечение в Европу. Он начнет функционировать 1 сентября.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Медицинский хаб открывают МОЗ Украины и Польши совместно с представителями Европейской комиссии.

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Это специальное помещение с нужными условиями и персоналом, расположенное вблизи аэропорта. Пациенты из Украины смогут передохнуть или переночевать во время эвакуации в случае непредвиденных обстоятельств.

"Мы должны гарантировать безопасность гражданам в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как, например, задержка или отмена рейса, или же в случае необходимости транспортировать группами большое количество пациентов. Именно поэтому, благодаря сотрудничеству МОЗ с Еврокомиссией и Министерством здравоохранения Польши, было принято решение создать медицинский хаб со всеми необходимыми условиями и медицинскими работниками, где пациенты смогут безопасно отдохнуть или заночевать во время транспортировки по эвакуационныму маршруту", - прокомментировал глава МОЗ Украины Виктор Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 25 июня заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский заявил, что Украина изучает европейский опыт построения больниц модульного типа, изготовленных в заводских условиях.

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