В стране впервые сделали пересадку сердца украинке.

36-летняя Юлия Скип из Львовской области получила новое сердце от поляка. Это первая операция по пересадке органов гражданам Украины в Польше.

Как сообщило Национальное движение "За трансплантацию", ранее провести такую операцию не представлялось возможным, поскольку Украина не является членом международных организаций по координации трансплантаций в разных странах.

"В Украине с началом войны многие пациенты остались без медицинской помощи, и многие пациенты, нуждающиеся в пересадке органов. И вот граждане Польши снова показали свое величайшее проявление человечности. Когда после смерти сердце поляка подошло нашей девушке из Украины, они не задумываясь сделали пересадку и спасли ей жизнь", - отметили в организации.

Юлия уже долгое время страдала сердечной недостаточностью. Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма из-за кардиомиопатии. Девушка ждала донора и операцию, но война все изменила. В тяжелом состоянии она попала в Польшу.

"Операция прошла успешно, сейчас украинке предстоит долгий период восстановления и реабилитации", - говорится в сообщении.

Ирина Заславец, Директор по развитию Первого медицинского объединения Львова, знакомая с пациенткой, отметила, что этот шаг Польши - "достойный наибольшего уважения поступок".

"Более десяти лет органы украинцам от посмертных доноров в Европе не пересаживали. Но сейчас поляки, уже приютившие более миллиона украинцев, сказали: "Военные беженцы из Украины теперь имеют те же права на лечение в Польше, которые до сих пор имел каждый застрахованный гражданин Польши". И этот поступок действительно стоит величайшего уважения. С Юлей мы познакомились в 2017. Девушка была героиней моего цикла материалов о трансплантологии. ... Юля разве что надеялась попасть на операцию в некогда дружную Беларусь. "Неужели у них нет сердца к людям своим?", – говорила мама Юли тогда о тех, кто лишал шанса на жизнь ее ребенка", - отметила Ирина Заславец.

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