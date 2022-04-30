Врачи уже прооперировали двоих детей.

В Украину приехали двое нейрохирургов из США, которые не испугались войны. Вместе со своими украинскими коллегами медики берутся за сложнейшие случаи и оперируют даже во время воздушной тревоги.

Как говорится в сюжете ТСН, американских нейрохирургов встретил их знакомый из Ирпеня, пластун Иван Пукиш на пешем переходе на украинско-польской граници. Оттуда медики спешили в детскую больницу – оперировать.

Как рассказал Люк Томич, его бабушка с дедушкой и жена из Украины. Еще в 2014 году они основали семейный фонд "Вместе для Украины". Рядом с украинскими врачами прооперировали уже почти сотню детей, не останавливаются и сейчас.

"Нельзя сказать, что все здесь совсем безопасно, война идет. Я знаю уже несколько раз были взрывы здесь, во Львове. Просто было важно сейчас приехать и показать, что мы с вами", - говорит Люк.

"У меня есть друзья в Украине, волнуюсь за них. Я 4 года провел с американскими военными в Афганистане. Я знаю, что такое бомбардировки и их последствия. И то, что вражеские войска убивают гражданских, бомбят больницы - это ужасно", - добавляет его коллега Джонатан Форбс.

Американских врачей ждет 16-летняя Ира. У нее редкая болезнь сосудов, из-за которой слабнут мышцы и иногда девушка не может даже ходить. Поэтому девочке нужна операция.

"Сложное и редкое вмешательство. Я видел, как их выполняют несколько раз, но не имел возможности самостоятельного выполнения", - говорит заведующий отделением детской нейрохирургии Михаил Логу.

Тем временем сына Виктории из Хмельницкой области уже оперируют. Два года назад, рассказывает женщина, заметила изменения в его поведении.

"Покачивание такое, подтанцовка, какие - то такие движения повторялись", - рассказывает женщина.

Выяснилось, что в голове парня сразу три опухоли и сейчас удаляют самую большую. Операция длится 12 часов, сложно было даже добраться до опухоли, рассказывают врачи.

"Близко расположены очень критически важные структуры, место, где у нас сходятся нервы, которые управляют глазами, близко и ствол головного мозга, повреждение которого вообще является критическим", - объясняют медики.

Операция проходит успешно и мальчик уже приходит в себя.

За этот приезд украинские и американские нейрохирурги провели три сложных вмешательства. Сейчас планируют свой следующий визит и надеются, что он будет уже в мирную Украину.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что на Киевщине врачи-ветеринары спасали раненых детей и делали им операции. Мужчина и его коллега заботились о девочках, которые попали под вражеский обстрел.

Вас также могут заинтересовать новости: