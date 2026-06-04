Действительно ли всем следует пить 8 стаканов воды в день: появилось важное объяснение

На практике два человека с одинаковым ростом и весом могут иметь совершенно разные потребности в воде.

Правило"восемь стаканов воды в день" легко запомнить, но с медицинской точки зрения это слишком большое упрощение, сообщает Medonet Zywienie.

Издание объясняет, что суточная потребность в жидкости меняется. В частности, она возрастает во время жары, лихорадки, диареи, интенсивных физических нагрузок, а также во время беременности и кормления грудью.

По данным Академии питания и диетологии, женщины должны употреблять около девяти стаканов жидкости в день, а мужчины – около 13.

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Однако, как отмечается в статье, это лишь ориентировочные значения, а не жесткая норма для всех. В баланс жидкости входит не только чистая вода, но и другие несладкие напитки и жидкость, содержащаяся в пище.

На практике два человека с похожим ростом и весом могут иметь совершенно разные потребности. Человек, выполняющий физическую работу в условиях высокой температуры, потеряет больше воды, чем тот, кто проводит день в кондиционированном офисе.

Поэтому, как добавляет издание, к гидратации стоит относиться как к процессу, адаптирующемуся к индивидуальным потребностям, а не как к сухим цифрам, которые нужно "отметить".

Важность правильной гидратации

Вода, в частности, отвечает за поддержание надлежащей температуры тела, транспортировку питательных веществ, выведение продуктов обмена веществ и поддержание нормального объема крови.

Издание отмечает, что хорошая гидратация способствует концентрации внимания и когнитивным способностям. Обзор исследований, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, показал, что даже легкое обезвоживание может ухудшать внимание, вызывать большую усталость и снижать самочувствие – особенно когда потеря жидкости происходит постепенно.

Кроме того, гидратация также влияет на пищеварительную систему – недостаточное количество жидкости способствует запорам и затрудняет опорожнение кишечника.

Во время физических нагрузок надлежащая гидратация помогает дольше сохранять работоспособность и ограничивает снижение физической формы, особенно при высокой температуре.

В статье отмечается, что почки также нуждаются в достаточном количестве жидкости, чтобы эффективно фильтровать кровь и выводить лишние продукты обмена веществ.

Симптомы обезвоживания

Издание отмечает, что самым известным сигналом является чувство жажды, но оно не всегда появляется достаточно своевременно. Например, у пожилых людей механизм жажды может работать слабее, из-за чего обезвоживание развивается незаметно.

К типичным симптомам обезвоживания относятся:

Более темная, более концентрированная моча;

Сухость во рту;

Головная боль;

Ощущение усталости и слабости;

Головокружение;

Редкое мочеиспускание;

Запор.

Эти симптомы, в частности, описаны в обзоре StatPearls, посвященном обезвоживанию у взрослых. Стоит помнить, что это неспецифические жалобы – головная боль или усталость могут иметь много причин.

"Поэтому важен весь контекст: погода, физическая нагрузка, болезнь, количество выпитой жидкости и общее состояние здоровья", – поясняется в публикации.

Отмечается, что в случае возникновения спутанности сознания, значительной сонливости, учащенного пульса, очень малого количества мочи или невозможности принимать жидкость, необходима срочная консультация врача.

Гипергидратация

По мнению издания, эту тему часто обходят вниманием. Указывается, что не каждому следует самостоятельно увеличивать количество потребляемой жидкости.

"Особой осторожности должны придерживаться люди с хроническими заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, циррозом печени или те, кто принимает лекарства, влияющие на водно-электролитный баланс", – говорится в статье.

Подчеркивается, что в таких случаях чрезмерное потребление жидкости может привести к опасным нарушениям уровня натрия в крови, отекам или усилению симптомов основного заболевания.

"Проблемой может быть также перенасыщение водой – состояние, при котором организм получает больше воды, чем способен безопасно вывести", – предупреждает издание.

Если врач порекомендовал ограничить употребление жидкости, не стоит руководствоваться советами из Интернета о необходимости выпивать несколько литров воды в день. В таких случаях режим гидратации должен быть индивидуально определен специалистом.

Советы по ежедневному потреблению воды

Лучше всего распределять потребление жидкости равномерно в течение дня, а не пытаться наверстать упущенное вечером. Поможет то, что вы всегда будете иметь при себе бутылку с водой, будете пить во время еды и употреблять жидкость даже в случае напряженного дня – не только тогда, когда чувствуете сильную жажду.

Издание отметило, что к ежедневному балансу жидкости можно отнести:

Воду;

Неподслащенный чай;

Травяные настои;

Газированную воду (если она хорошо переносится);

Овощи и фрукты с высоким содержанием воды, например, огурец, помидор, арбуз.

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