Вода из медной кружки: диетологи ответили, есть ли реальная польза от популярного тренда

Использование медных сосудов для хранения воды имеет многовековую историю и является частью некоторых традиционных оздоровительных практик. Но эффективны ли они сейчас, ответили ученые.

В соцсетях набирает популярность тренд на питье воды, которая настаивалась в медной кружке или сосуде в течение нескольких часов или всей ночи.

Сторонники такой практики утверждают, что она помогает улучшить пищеварение, укрепить иммунитет, уменьшить воспаление и даже замедлить процессы старения, пишет Verywellhealth. Но диетологи призвали отнестись к такому тренду скептически.

Диетологи отметили, что использование медных сосудов для хранения воды имеет многовековую историю и является частью некоторых традиционных оздоровительных практик. Тем не менее доказательств для большинства заявленных преимуществ недостаточно.

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Эксперты подчеркивают, что одним из немногих хорошо изученных свойств меди является ее способность уничтожать вредные микроорганизмы. Исследования показали, что хранение воды в медных емкостях в течение нескольких часов может снижать уровень бактериального загрязнения, включая такие патогены, как кишечная палочка, сальмонелла, холерный вибрион.

По словам специалистов, именно поэтому медные сосуды исторически использовались в регионах с ограниченным доступом к безопасной питьевой воде. Однако для людей, которые употребляют очищенную или централизованно обработанную воду, такой эффект практически не имеет значения.

В то же время распространенные в интернете утверждения о том, что вода из медной кружки улучшает работу пищеварительной системы, щитовидной железы или способствует общему оздоровлению организма, не получили убедительного научного подтверждения.

Диетологи напомнили, что медь является важным микроэлементом, необходимым для выработки энергии, иммунной функции и обмена веществ. Однако большинство людей получают ее в достаточном количестве из продуктов питания, включая морепродукты, орехи, семена, цельнозерновые продукты и субпродукты.

Единственное преимущество

Единственным из преимуществ медных кружек специалисты назвали отказ от пластиковой посуды, которая, по некоторым данным, нехорошо влияет на здоровье из-за микропластика.

Предупреждение диетологов

Вместе с тем эксперты предупреждают, что чрезмерное использование медной посуды может быть небезопасным. Со временем металл способен переходить в воду, а избыток меди в организме может вызывать тошноту, боли в животе, рвоту и диарею.

Особую осторожность следует соблюдать при употреблении кислых напитков из медной посуды. Добавление лимона, лайма или фруктовых соков значительно усиливает выщелачивание меди, что может привести к превышению безопасного уровня этого металла в напитке.

Также специалисты советуют отказаться от подобных экспериментов людям с нарушениями обмена меди, в частности при болезни Вильсона, поскольку их организм не способен эффективно выводить избыток этого микроэлемента.

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