Опасный 'коктейль': эксперты назвали 4 популярных фрукта, в которых больше всего пестицидов

Эти вещества могут представлять угрозу для здоровья детей.

Более четверти фруктов и овощей, продаваемых в Европе, содержат остатки сразу нескольких пестицидов. Каждое вещество безопасно в отдельности, но их сочетание несет угрозу, пишет G4Food.

Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и дополнительному анализу организации "Сеть действий по пестицидам" (PAN), рейтинг наиболее загрязненных фруктов возглавляют апельсины, виноград, клубника и яблоки.

В настоящее время европейское законодательство считает продукт безопасным, если каждый обнаруженный в нем пестицид не превышает индивидуально установленную норму. Однако организации по охране окружающей среды предупреждают: вещества, которые по отдельности кажутся безвредными, в сочетании могут становиться чрезвычайно токсичными.

EFSA обвиняют в том, что агентство не оценивает безопасность таких смесей, хотя это входит в его обязанности. Влияние этого химического "коктейля" связывают с повышенным риском развития некоторых заболеваний, в частности бесплодия и эндокринных нарушений.

В отчете также отмечается наличие во фруктах особо опасных веществ, в частности хлорпирифоса и имидаклоприда. Как отметило издание, хотя некоторые из них уже запрещены или строго ограничены, они по-прежнему фигурируют в базах данных, превышая допустимые нормы.

В статье говорится, что эти вещества являются нейротоксичными и могут серьезно влиять на развитие мозга плода и маленьких детей. В связи с этим исполнительный директор PAN Europe Мартин Дермин выступил с жесткой рекомендацией.

"Мы настоятельно рекомендуем родителям давать своим детям исключительно органические (био) продукты, особенно когда речь идет о фруктах, которые больше всего подвержены загрязнению", – сказал он.

PAN Europe призывает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов срочно разработать метод оценки комбинированного воздействия пестицидов на организм человека. По мнению экспертов, только снижение допустимых норм с учетом "эффекта коктейля" позволит реально защитить общественное здоровье.

Ранее УНИАН писал, что в популярных продуктах ученые обнаружили 168 распространенных химических веществ, которые могут серьезно вредить кишечнику. Ученые Кембриджского университета выяснили, что их влияние на здоровье гораздо глубже, чем считалось ранее. Среди опасных веществ – пестициды, гербициды и инсектициды, которые широко применяются в сельском хозяйстве, а также промышленные химикаты, используемые в производстве пластмасс, антипиренов и других материалов.

По мнению ученых, все они способны подавлять рост микроорганизмов, формирующих здоровый микробиом. Большинство из них попадает в организм человека через пищу, воду или при контакте с окружающей средой.

