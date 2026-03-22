Ученые обнаружили новый эффект витамина D, который влияет на организм

Ввитамин D снижает вероятность возникновения симптомов длительного COVID-19.

Ученые исследовали влияние высоких доз витамина D3 на течение инфекции COVID-19, и результаты оказались, мягко говоря, неожиданными, пишет portal.abczdrowie.pl.

В исследовании приняли участие 1747 взрослых из США и Монголии с положительным результатом теста COVID-19 и 277 человек, проживающих с ними. Участники были случайным образом распределены на две группы: одна принимала витамин D3, другая – плацебо ежедневно в течение четырех недель. Участникам исследования ежедневно в течение первых двух дней давали 9600 международных единиц витамина D3, а затем 3200 МЕ в день в качестве поддерживающей дозы.

В течение четырехнедельного периода исследования исследователи не обнаружили существенных различий между группами, принимавшими витамин D и плацебо, с точки зрения использования медицинских услуг или уровня смертности. Как выяснилось, высокие дозы витамина D также не снижали риск заражения среди людей, живущих с инфицированными.

Видео дня

Однако исследование пролило новый свет на проблему длительного COVID-19. В группе, принимавшей витамин D, 21% людей сообщили как минимум об одном сохраняющемся симптоме, по сравнению с 25% в группе плацебо. Исследователи сочли эту разницу погранично статистически значимой, что указывает на необходимость дальнейшей проверки этих результатов.

Многообещающие результаты

Исследование выявило интригующий сигнал: люди, которые регулярно принимали добавки витамина D, могут иметь несколько меньшую вероятность возникновения симптомов длительного COVID-19 через несколько недель после заражения.

Когда исследователи проанализировали группу участников, которые наиболее строго следовали режиму дозирования, они обнаружили многообещающую взаимосвязь. У этих людей вероятность сохранения симптомов в течение восьми недель после заражения была несколько ниже по сравнению с группой плацебо.

"Длительный COVID-19, включая усталость, одышку, затуманенность сознания и другие когнитивные проблемы, по-прежнему значительно влияет на жизнь многих людей… Хотя мы не обнаружили, что высокие дозы витамина D снижают тяжесть острой фазы COVID-19 или количество госпитализаций, мы наблюдали многообещающий сигнал в контексте длительного COVID-19, который заслуживает дальнейшего изучения… Мы надеемся провести дальнейшие исследования на больших группах населения, чтобы определить, действительно ли добавки витамина D снижают риск и тяжесть длительного COVID-19", – говорит доктор Джоанн Мэнсон

Напомним, суточная норма потребления витамина D составляет 600 МЕ (международных единиц) для взрослых, увеличиваясь до 800 МЕ для людей старше 70 лет.

