Тренд из TikTok оказался эффективным: эксперты выяснили, полезен ли ранний ужин

Тем, кто хочет улучшить сон, лучше избегать в вечернее время кофеина и продуктов с высоким содержанием сахара.

Сторонники ранних ужинов утверждают, что такая привычка не только помогает избежать очередей в ресторанах, но и положительно влияет на здоровье, пишет The Independent. Эксперты согласны: если ужинать за несколько часов до сна, можно улучшить его качество.

В последнее время в TikTok набирает популярность тренд на так называемые "ранние ужины" (early bird dinners). Диетологи и специалисты по сну отмечают, что эта практика действительно имеет ряд преимуществ, в частности способствует более полноценному ночному отдыху.

Врачи предупреждают, что ужин непосредственно перед сном может вызвать изжогу, расстройства пищеварения и другие неприятные симптомы.

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По словам медиков, последний прием пищи желательно завершать за четыре-пять часов до сна. Это дает организму больше шансов настроить внутренние биологические часы на глубокий и качественный сон.

"Если человек ложится спать сразу после еды, особенно если ужин был обильным или содержал много жирной или острой пищи, организм продолжает активно её переваривать", - объяснил сертифицированный врач-терапевт и медицинский директор клиники Magnolia Functional Wellness доктор Фархан Абдулла.

По его словам, в таком случае желудок может продолжать вырабатывать избыток кислоты, что вызывает вздутие живота, дискомфорт или повышает давление на нижний отдел пищевода из-за скопления газов.

"Если же после ужина дать организму немного времени до сна, пищеварительная система успокоится, а тело сможет полностью расслабиться. Это поможет быстрее заснуть и спать без пробуждений до самого утра", - отметил врач.

Специалист по медицине сна Алекс Димитриу считает, что на этот раз популярная тенденция из соцсетей действительно имеет научное обоснование.

"Это редкий случай, когда тренд из TikTok полностью соответствует основам человеческой физиологии. Ранний ужин улучшает сон, поскольку во время отдыха организму не приходится активно переваривать пищу. Кроме того, это снижает риск кислотного рефлюкса, который часто мешает полноценному сну", - сказал он в комментарии Healthline.

Дипломированный диетолог Джулия Зумпано также поддерживает такой подход.

"Если ужинать раньше, организм успевает переварить пищу, а уровень сахара в крови после ужина успевает сначала повыситься, а затем нормализоваться. В результате человек не ложится спать с переполненным желудком или резко повышенным уровнем глюкозы. Многие люди, которые ужинают раньше, отмечают, что стали лучше спать", - рассказала она Cleveland Clinic.

Что делать, если приходится ужинать поздно

Впрочем, не у всех есть возможность ужинать за несколько часов до сна. В таких случаях эксперты советуют не ложиться сразу в постель, а немного подвигаться.

"Если после ужина сразу лечь спать, процесс пищеварения замедляется. Зато короткая 10-20-минутная прогулка или любая умеренная физическая активность - например, уборка на кухне, уборка пылесосом или мытье пола - помогут организму быстрее переварить пищу", - объяснила Зумпано.

Кроме того, специалисты советуют тем, кто хочет улучшить сон, избегать в вечернее время кофеина и продуктов с высоким содержанием сахара, поскольку они также могут затруднять засыпание.

Другие интересные исследования о сне

Напомним, ранее ученые выяснили, что бессонница изменяет мозг, а именно может приводить к заметным структурным изменениям, отвечающим за внимание, принятие решений и контроль эмоций. По словам исследователей, существует два основных типа нарушений сна.

К первому относятся парасомнии - состояния, при которых нарушается ход циклов сна. Ко второму - дисомнии, когда человеку трудно заснуть или поддерживать сон.

Исследователи установили, что такие проявления парасомний, как лунатизм, расстройство с кошмарными сновидениями и ночные кошмары, связаны с изменениями в задней поясной коре головного мозга.

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