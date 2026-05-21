Защитит сердце и мозг: врачи назвали лучший продукт с витамином B12

Этот витамин жизненно необходим для синтеза ДНК, образования эритроцитов, бесперебойной работы нервной системы и защиты сердца.

Организм человека не способен самостоятельно вырабатывать витамин B12, поэтому он обязательно должен поступать вместе с пищей, пишет Prevention.

Медики назвали один уникальный продукт, который является абсолютным лидером по содержанию этого витамина и приносит колоссальную пользу для здоровья.

Как отметила профилактическая диетолог Мишель Роутенштейн, этот элемент выполняет критически важные функции в нашем организме.

"B12 играет много важных ролей в нашем организме – от синтеза ДНК до выработки красных кровяных телец и функционирования нервной системы", – рассказала эксперт.

Она также добавила:

"Он помогает контролировать гомоцистеин, что важно для здоровья сердца".

По словам врача семейной медицины в Остине и посла здравоохранения Бринны Коннор, лучшей пищей для восполнения этого дефицита является обычный лосось.

"Лосось – отличный источник витамина B12 наряду с омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца", – подчеркнула Коннор.

Эксперт отметил, что эти вещества крайне важны для организма:

"Омега-3 способствует здоровью мозга, сердечно-сосудистой системы и здоровому старению".

Согласно официальным данным Национальных институтов здоровья (NIH), всего одна порция лосося весом в 3 унции покрывает более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина B12, ведь содержит 2,6 микрограмма (мкг) этого вещества.

В то же время доктор Коннор обратил внимание, что отдельные сорта рыбы при приготовлении могут давать даже до 4,9 мкг.

Для тех, кому не нравится специфический рыбный вкус лосося, Роутенштейн посоветовала отличную альтернативу – форель. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), порция радужной форели весом 3 унции обеспечит организм 3,7 мкг B12.

"Форель является отличным источником витамина B12 для сердца, поскольку она не только богата витамином B12, но и содержит EPA и DHA – незаменимые омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшить воспаление и поддерживать здоровый уровень артериального давления", – пояснила она.

Диетолог подытожила, что этот продукт обладает комплексным действием:

"Форель также является хорошим источником качественного белка и кардиопротективных микроэлементов, таких как витамин D, селен и калий, для поддержания общего сердечно-сосудистого здоровья".

Какую бы рыбу вы ни добавили в свое меню, врачи уверяют: вы гарантированно обеспечите себя мощной дозой витамина B12 и другими незаменимыми элементами для крепкого здоровья.

