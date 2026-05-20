Люди несут 80% ответственности за проблемы со своим здоровьем в старости, - исследование

В то же время часть ученых считает это преувеличением, ведь существуют такие явления, как бедность, загрязнение окружающей среды и такое понятие, как доступ к медицинской помощи.

Люди несут не менее 80% ответственности за ухудшение своего здоровья в старости. Об этом говорится в докладе, призванном опровергнуть убеждение, что физический упадок является либо неизбежным, либо преимущественно ответственностью государства.

Как пишет The Guardian, соответствующий доклад представлен на саммите Smart Ageing Summit в Оксфорде. Согласно исследованию, люди имеют гораздо больший контроль над продолжительностью своей жизни, чем обычно считается. В частности, ученые призывают правительство ввести законодательные ограничения в отношении алкоголя, аналогичные тем, что действуют в отношении курения.

Доклад Living Longer, Better – первый отчет Oxford Longevity Project в рамках серии Age-less – был написан междисциплинарной группой британских экспертов в области медицины, физиологии, геронтологии и образовательной политики. Спонсором проекта выступила компания Oxford Healthspan.

Авторы исследования – сэр Кристофер Болл, сэр Мьюр Грей, доктор Пол Чен, Лесли Кенни и профессор Денис Ноубл – называют цифру в 80% "консервативной оценкой".

В статье говорится, что 91-летний Болл, бывший офицер парашютного полка, который намерен дожить до 100 лет, заявил:

"Некоторые оценки еще выше – около 90%. Но, на мой взгляд, 80% выглядит вполне справедливо".

Существуют факторы, влияющие на здоровье за пределами личного выбора

Впрочем, этот тезис уже назвали упрощенным и игнорирующим более широкие дискуссии о том, действительно ли люди полностью контролируют свой выбор, особенно когда речь идет о бедности, загрязнении окружающей среды или доступе к медицине.

Профессор социальной эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана Нэнси Кригер заявила:

"Доклад заслуживает похвалы за отказ от генетического детерминизма, однако он проблематично избегает обсуждения социальных факторов, определяющих здоровье и неравенство в сфере здравоохранения, а также роли труда, экономических трудностей и государственной политики, позволяющей корпорациям беспрепятственно продавать вредные продукты".

С ней согласился профессор семейной медицины и общественного здравоохранения, директор Центра общества и здоровья Университета Вирджинии Стивен Вулф. По его словам, доклад игнорирует и чрезмерно упрощает реальные многоуровневые причины, которые формируют плохое здоровье населения.

"Существуют факторы, влияющие на здоровье за пределами личного выбора. Поэтому, хотя людям полезно объяснять, как их решения влияют на здоровье, это одновременно снимает ответственность с политиков и других структур", – добавил Вулф.

Профессор и руководитель кафедры глобального общественного здоровья Эдинбургского университета Деви Сридхар заявила, что "в целом согласна" с цифрой в 80%, однако добавила, что тесная связь между социально-экономическим положением и здоровьем свидетельствует о зависимости между государственной политикой и индивидуальными проблемами со здоровьем.

"Иначе что мы хотим сказать? Что люди, которые живут в более дорогих домах, просто обладают большей дисциплиной?" – отметила Сридхар.

Почетный профессор эпидемиологии Университета Иллинойса в Чикаго Джей Олшански также поставил под сомнение цифру в 80%.

"Эти процентные оценки нужно перевести в нечто содержательное, чтобы они были полезными и понятными. Если это предполагает среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении более 87 лет, то такая оценка, вероятно, нереалистична", – сказал он.

Впрочем, Болл отверг эти аргументы.

"Это хорошая новость, если виноваты именно вы, ведь это означает, что вы несете ответственность – а если вы ответственны, то можете что-то изменить", – сказал исследователь.

По его мнению, независимо от того, много у вас денег или мало, живете ли вы в комфортном доме или в убогой лачуге, вы все равно можете делать выбор, который поможет вам дольше оставаться здоровыми.

Влияние окружающей среды и привычки оказывают большое влияние на здоровье

Болл считает, что неправильно искать внешнюю причину для обвинений, в частности, что "во всем" виноваты гены, родители и т. д. По его мнению, "виноваты вы сами".

Ученый сослался на ряд исследований, в частности Landmark Twins Study, в котором ученые пришли к выводу, что не менее 75% продолжительности жизни человека определяются факторами окружающей среды и образом жизни, которые можно изменить.

Он также привел результаты масштабного анализа Oxford Population Health, проведенного на основе данных почти 500 тысяч участников UK Biobank. Исследование показало, что окружающая среда и привычки оказывают гораздо большее влияние на преждевременную смерть и биологическое старение, чем наследственная генетика.

Среди рекомендаций доклада – отказ от обработанных продуктов, полное воздержание от алкоголя, приоритет сна, отказ от еды после 18:30, а также формирование того, что авторы называют "мышлением без мяса".

В отношении алкоголя авторы занимают более жесткую позицию, чем действующие правительственные рекомендации.

"Алкоголь токсичен – не употребляйте его. Доклад смело говорит об этом, тогда как правительство боится сказать людям правду", – заявил Болл.

