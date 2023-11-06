В Винницкой области в медучреждениях продолжают находиться более 50 инфицированных, отметили в Министерстве здравоохранения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что вирусный гепатит А в Украине обнаружили в ряде областей, но вспышка зафиксирована только в Винницкой.

По состоянию на понедельник, 6 ноября, случаи заболевании выявили в Ивано-Франковской (12), Закарпатской (11), Днепропетровской (3) и Тернопольской областях (1), идет речь на сайте Министерства здравоохранения Украины. В ведомстве отметили, что специалисты центров контроля и профилактики болезней отдельно изучают каждый случай заболевания - изучают источник заражения, выясняют, кто мог быть переносчиком вируса.

По сведениям Минздрава, с 17 октября по сегодняшний день гепатит А в Винницкой области лабораторно подтвердили у 245 человек, 182 гражданина были госпитализированы. Уже выписаны 128 человек, в частности, 24 несовершеннолетних. Еще 54 человека продолжают находиться в медучреждениях.

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Бушует гепатит А - новости, которые стоит знать сейчас

В октябре сообщалось, что в Виннице и области зафиксировали вспышку гепатита А. Стоит отметить, что это вирусное заболевание еще называют болезнь Боткина.

В Минздраве Украины подчеркивали, что это редкое заболевание, которое характерно для государств с ограниченным доступом к чистой воде. Механизм заражения этим вирусом - фекально-оральный, то есть можно заразиться и через воду, и через загрязненные продукты и руки.

Напомним, в течение 2022 года на украинской территории зарегистрировали 281 случай заражения гепатитом А.

Справка УНИАН. Вспышкой инфекционной болезни называют несколько заболеваний, связанных между собой общим источником и/или фактором передачи инфекции.

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