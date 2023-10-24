Специалисты исследуют причины, по которым могла возникнуть вспышка.

В Винницкой области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. По данным Министерства здравоохранения, сейчас госпитализированы уже 60 больных, среди которых 14 детей. Специалисты ищут причины вспышки.

"В Винницкой области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, в одном из районов города. 60 человек с подтвержденным диагнозом гепатит А госпитализированы, среди них - 14 детей", - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что еще 14 пациентов находятся под медицинским наблюдением и ожидают подтверждения диагноза. По данным министерства, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и остаются под наблюдением врачей.

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Сейчас специалисты Винницкого центра контроля и профилактики болезней проверяют и исследуют все возможные причины вспышки - от стихийных рынков до точек централизованного и децентрализованного водоснабжения. Специалисты собирают образцы из окружающей среды и очагов заболевания.

В частности, на лабораторное исследование было отобрано 66 проб воды из общественных источников питьевой воды, частных колодцев, точек продажи питьевой воды или распределительной сети. Из них 53 уже проверены и соответствуют санитарным нормам.

Вирусный гепатит А

Как отмечают в Центре общественного здравоохранения, вирусный гепатит А - заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Этот вирус передается через употребление загрязненных продуктов или воды. В частности, и из-за грязных рук. По словам специалистов, вирус погибает через 5 мин кипячения.

Почти все инфицированные полностью выздоравливают от этого вируса, однако изредка бывают случаи, когда инфицированные умирают от молниеносной формы ВГА. Для профилактики инфицирования гепатитом А существует безопасная и эффективная вакцина.

Наиболее распространенными симптомами ВГА являются выраженная общая слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры тела, потеря аппетита, диарея, рвота, неприятные ощущения в животе, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи (до цвета пива), желтуха (пожелтение склер и кожи) - бывает у 70% взрослых людей. Однако не у всех инфицированных проявляются все эти симптомы.

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