Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольской области.

В Тернопольской области подтвердили случай вирусного гепатита А.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram. "По информации Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сегодня у жительницы одной из громад Тернопольщины лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", - заявил он.

По словам Труша, продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды. Также глава ОВА проинформировал, что пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц региона.

Видео дня

Важные новости о гепатите в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области из-за вспышки заболеваемости гепатита А усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Позже гепатит А обнаружили в Ивано-Франковской области. Там в областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семь человек.

Сейчас интернет-сетью распространяется информация о введении карантина из-за вспышки гепатита А в Украине. Однако, как отмечают в Министерстве здравоохранения, эта информация является фейком и частью враждебной ИПСО.

Также в Минздраве сообщили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита А. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

Вас также могут заинтересовать новости: