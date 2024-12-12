Эта болезнь распространяется через укусы мошек.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что еще в трех странах и на британской территории был зафиксирован смертельный вирус. В частности о подтвержденных случаях заболевания вирусом Оропуш сообщили в Эквадоре, Гайане, Панаме и Каймановых островах, пишет Express, ссылаясь на заявление ВОЗ.

Также случаи завоза вируса Оропуш были обнаружены в Канаде, США и Европе. Всего в Америке было зарегистрировано 11 634 подтвержденных случая заболевания этим вирусом, среди которых два случая летальных.

"На основе имеющейся информации ВОЗ оценивает общий риск для здоровья населения, вызванный этим вирусом, как высокий на региональном уровне. В Европе зарегистрировано 30 случаев заболевания", - добавили в материале.

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Как стало известно, болезнь распространяется через укусы мошек. В ВОЗ опасаются, что вирус может начать распространяться другими путями, если его не возьмут под контроль. В частности, в Бразилии подтверждено три случая передачи болезни от беременной матери - двое младенцев умерли, а один родился с врожденными дефектами.

Кроме того, сейчас расследуется смерть 15 младенцев в Бразилии, а также пять спонтанных выкидышей и три случая врожденных аномалий. Также в сентябре Куба подтвердила случай врожденной аномалии, еще два случая расследуются.

В то же время в Германии было выявлено три завезенных случая Оропуш, в Испании 21 случай, а в Италии шесть случаев. В частности 20 из этих случаев связаны с поездками на Кубу, а один - с Бразилией.

Вирус Оропуш - что известно

Вирус Оропуш распространен в Центральной и Южной Америке, а также Карибском бассейне. Преимущественно он передается человеку через укус мошки Culicoides paraensis, которая живет в лесных районах и возле водоемов.

Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге и начинаются через 4-8 дней после укуса.

"Начало внезапное, обычно с лихорадкой, интенсивной головной болью, скованностью суставов, болью, ознобом, а иногда постоянной тошнотой и рвотой, что длится до семи дней. До 60% случаев наблюдается рецидив симптомов после того, как лихорадка спадает. Большинство больных выздоравливают в течение семи дней, однако у некоторых пациентов выздоровление может длиться неделями. Тяжелая клиническая картина встречается редко, но может привести к асептическому менингиту в течение второй недели болезни", - пояснили в Express.

Какого-то конкретного лечения или вакцины против этой болезни не существует. Чтобы защититься от укусов таких мошек, нужно иметь москитные сетки, средства от насекомых и одежду, которая обработана репеллентами от мошек.

Распространение вирусов в мире - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Конгресс США обнародовал окончательный отчет по пандемии Covid-19, в котором говорится, что коронавирус, скорее всего, возник в китайской лаборатории в Ухане. В отчете отметили, что если бы доказательства природного происхождения вируса существовали, то уже были бы известны.

Также сообщалось, что в Европе зафиксировали новый случай оспы mpox. Поэтому в европейских странах может быть больше зараженных людей, чем об этом известно официально.

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