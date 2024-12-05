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Возглавляемый республиканцами комитет Палаты представителей США, который исследует широкие аспекты пандемии Covid-19 и ее последствий, представил свой окончательный отчет.

Согласно их заключению, вирус, скорее всего, возник в китайской лаборатории в Ухане. Доказательствами этого служат биологические характеристики Covid-19 и вспышка болезни среди исследователей Института вирусологии Уханя осенью 2019 года, передает CNN.

Кроме того, если бы доказательства природного происхождения вируса существовали, то уже были бы известны, считают в комитете. В то же время издание отмечает, что поиски инфицированных предковым вирусом животных - не быстрая задача:

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"Потребовалось более десяти лет, чтобы определить происхождение первой вспышки SARS, а происхождение лихорадки Эбола до сих пор неизвестно".

Всемирную организацию здравоохранения обвиняют в том, что она поставила политические интересы Коммунистической партии Китая выше помощи людям, а также позволила ей контролировать расследование о происхождении вируса. Из-за этого Комитет требует, чтобы "Договор о пандемии", который разрабатывает ВОЗ, сначала одобрил американский Сенат.

В отчете также подвергаются критике требования о социальном дистанцировании и использовании масок. По мнению членов комитета, длительные карантинные меры навредили как экономике Штатов, так и психическому и физическому здоровью ее граждан.

В то же время они заявили, что введенные администрацией Дональда Трампа ограничения на поездки "помогли спасти жизни и были несправедливо раскритикованы как ксенофобия", а операция Warp Speed (государственно-частное партнерство для содействия и ускорения разработки вакцин) стала "невероятным достижением науки".

Комитет обвинил должностных лиц здравоохранения в участии в скоординированных усилиях по игнорированию естественного иммунитета, подавлении несогласных мнений, распространении дезинформации и использовании не по назначению таких лекарств, как ивермектин и гидроксихлорохин.

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