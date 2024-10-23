Специалисты уверяют, что риск для широкого населения пока остается низким.

В Европе зарегистрирован случай нового варианта mpox (вирус обезьяньей оспы). По мнению мирового лидера в разработке диагностических технологий Roche (Швейцария), в Европе зараженных людей больше, чем известно официально.

Как сообщает Reuters, генеральный директор компании Roche Томас Шинеккер заявил, что в Европе зарегистрировано больше случаев заражения вирусом mpox, чем было известно ранее.

"Похоже, что в Европе уже больше случаев заражения mpox, возможно, не все они освещены в СМИ", - сказал гендиректор.

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Он также обратил внимание на первый зарегистрированный случай нового варианта mpox, о котором Германия сообщила во вторник. При этом Институт Роберта Коха, который отвечает за здравоохранение страны, вчера заявил, что риск для широкого населения пока остается низким.

По словам Шинеккера, спрос на тесты Roche на mpox "пока невысокий, но мы можем справиться со спросом, увеличенным в 10 раз". Он добавил, что в случае пандемии с более быстрым распространением вируса, компании понадобится от шести до девяти месяцев, чтобы еще больше нарастить производство диагностических тестов.

Как пишет Reuters, в августе Всемирная организация здравоохранения объявила новый вариант вируса глобальной чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Это было после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны.

Первый случай распространения за пределы Африки был зафиксирован 15 августа, когда мировые органы здравоохранения подтвердили инфекцию новым штаммом вируса mpox в Швеции.

Что известно о вирусе mpox

Мрох - термин обозначения вируса, ранее известного как "вирус обезьяньей оспы" (monkeypox). Это зоонозное заболевание - передается от животных к человеку. Вирус был впервые обнаружен в 1958 году среди обезьян, которых содержали для исследований, и отсюда возникло первоначальное название - "обезьянья оспа". Однако заболевание может также передаваться от других животных, таких как грызуны.

Болезнь вызывает симптомы, похожие на оспу, включая лихорадку, головную боль, усталость, увеличение лимфатических узлов и сыпь, переходящую в волдыри и язвы. Заболевание обычно протекает менее тяжело, чем "обычная" оспа, и большинство случаев проходят самостоятельно за несколько недель.

Вирус передается через тесный контакт с зараженным человеком, животным или материалами, которые были в контакте с вирусом (например, постельное белье). Заражение может происходить через повреждения кожи, дыхательные пути или слизистые оболочки глаз, носа и рта.

Как сообщал УНИАН, вариант Covid XEC, который впервые зарегистрировали в июне 2024 года, уже обнаружили в Великобритании, США, Дании и других странах. Существуют опасения, что уже ближайшей зимой он может стать доминирующим штаммом. В августе исследователи предположили, что XEC может стать более распространенным в течение нескольких недель или месяцев. Недавно сообщалось, что его случаи зарегистрированы в 29 странах и 24 штатах США.

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