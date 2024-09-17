XEC, который возник из предыдущих подвариантов Omicron, распространяется в Германии, Великобритании, США и Дании.

В мире начинает распространяться новый вариант COVID. Обнаруженные в Германии в июне случаи варианта XEC появились в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах, пишет ВВС.

По словам ученых, люди начали подхватывать новый вариант COVID, который вскоре может получить распространение и стать доминирующим. Он имеет некоторые новые мутации, которые могут помочь ему распространиться этой осенью, хотя вакцины все равно должны помочь предотвратить тяжелые случаи, говорят эксперты. Отмечается, что вирус возник из предыдущих подвариантов Omicron.

Профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, сказал, что, хотя XEC имеет "небольшую возможность передачи" перед другими недавними вариантами COVID, вакцины все равно должны обеспечивать хорошую защиту. При этом XEC вероятно станет доминирующим подвариантом в течение зимы.

Видео дня

Такого же мнения придерживается директор Исследовательского института трансляции Скриппса в Калифорнии Эрик Топол.

"И это займет много недель, пару месяцев, прежде чем он действительно закрепится и начнет вызывать волну", - сказал он.

По словам медиков, симптомы XEC такие же, как у простуды или гриппа: высокая температура, боли, усталость, кашель или боль в горле. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение нескольких недель после COVID, но в данном случае выздоровление может занять больше времени.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) утверждает, что мутация и изменение вирусов - это нормально.

"Это нормально и ожидается, что вирусы генетически меняются со временем. UKHSA продолжает отслеживать всю доступную информацию, касающуюся новых вариантов COVID в Великобритании и за рубежом, и регулярно публиковать наши данные. Вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от серьезных заболеваний, вызванных COVID-19", - сказал доктор Гаятри Амирталингам, заместитель директора UKHSA.

COVID в Украине - последние новости

В конце августа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине резко растет заболеваемость COVID-19. По его данным, если в июле регистрировать 11,5 тысяч больных, то а за первую половину августа уже более 26 тысяч.

Ранее Игорь Кузин отметил, что в Украине нет оснований вводить ограничения из-за распространения коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости: