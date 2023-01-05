В мире распространяется новый штамм коронавируса – Omicron XBB.1.5. Он стал доминирующим штаммом в Соединенных Штатах Америки всего лишь за несколько недель и может привести к новой волне пандемии.
Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове отметила, что этот штамм уже обнаружили в 29 странах мира, цитирует ее слова издание Politico.
"Мы обеспокоены его преимуществом в росте, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие варианты", – подчеркнула она.
При этом в ВОЗ не уверены, что среди людей, которые обрели иммунитет благодаря вакцинации или путем переноса предыдущих инфекций коронавируса, возрастет число госпитализаций и смертности.
Ван Керхове отметила, что хотя пока что новый вариант выявили в 29 странах, он может циркулировать в гораздо большем количестве государств. По ее словам, ВОЗ работает над анализом тяжести течения нового штамма. Его должны опубликовать в ближайшие дни.
Распространение коронавируса: последние новости
За первые 20 дней декабря после того, как правительство Китая отменило действующие почти три года ограничения, которые сдерживали коронавирус под контролем, COVID-19 обнаружили у 250 миллионов человек. Это 18% населения страны.
Из-за этого ряд стран ввел ограничения на въезд туристов из Китая. Пекин пригрозил принять ответные меры против стран, которые вводят COVID-ограничения для прибывающих из Китая путешественников, после решения властей страны открыть границы для международного туризма.
Ранее в Национальном институте здоровья в США проанализировали ткани пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили, что вирус SAR-CoV-2, который вызывает заболевание, может распространяться по всему организму человека и даже проникать в мозг.
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