У некоторых пациентов SARS-CoV-2 вызывал системную инфекцию.

В Национальном институте здоровья в США проанализировали ткани пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили, что вирус SAR-CoV-2, вызывающий заболевание, может распространяться по всему организму человека и даже проникать в мозг.

Как говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Nature, были исследованы образцы тканей 44 человек, которые умерли с апреля 2020 года по март 2021 года.

Ни один из пациентов не был привит против коронавируса, между появлением симптомов болезни и смертью проходило в среднем 18,5 дней. Средний возраст пациентов – 62,5 года. Прежде всего это мужчины (70%), у 27 погибших (61,4%) были три и более сопутствующих заболевания.

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У 38 пациентов плазма крови оказалась положительной на SARS-CoV-2, у трех пациентов – отрицательная, образцов еще трех пациентов не было. В 84 различных жидкостях и местах организма, которые исследовали специалисты, обнаружили вирусную РНК. В 25 из 55 исследованных образцов (45%) тканей исследователи смогли обнаружить живой вирус. В одном случае вирусную РНК идентифицировали через 230 дней после того, как у пациента начались симптомы. Вирус содержался как в органах дыхательной системы так и вне ее – в надпочечниках, глазах, мозге, сердце, лимфатических узлах, пищеварительном тракте.

Как отмечается в исследовании, ткани легких и дыхательных путей были инфицированы и повреждены. В то же время исследователи, которые обнаружили РНК и белок вируса в гипоталамусе и мозжечке одного из пациентов, спинном мозге и базальных ганглиях еще двух пациентов, отмечают, что ткани мозга были повреждены минимально несмотря на значительную вирусную нагрузку.

"Несмотря на широкое распространение РНК SARS-CoV-2 по всему телу, мы наблюдали мало доказательств воспаления или прямой вирусной цитопатологии вне респираторного тракта. Наши данные показывают, что у некоторых пациентов SARS-CoV-2 может вызывать системную инфекцию и сохраняться в организме месяцами", – констатируют авторы исследования.

Коронавирус в Украине

Пандемия коронавируса всколыхнула мир в начале 2020 года, уже весной болезнь добралась и до Украины. Болезнь до сих пор никуда не исчезла, хотя внимание к ней уменьшилось из-за полномасштабной войны с Россией.

В конце декабря главный государственный санитарный врач Игорь Кузин извещал, что в стране наблюдается увеличение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью. За неделю в больницу попали почти 3 тысячи украинцев.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, пик новой волны коронавирусной болезни ожидается в январе.

Как отмечал главный санврач Кузин, как и раньше риск умереть от коронавируса высок для людей старше 60 лет. Самой надежной защитой от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация.

Сейчас в Украине доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson). Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических центрах, центрах массовой вакцинации.

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