За первые 20 дней декабря коронавирусом заразилось 18% населения Китая.

За первые 20 дней декабря после того, как правительство Китая отменило действующие почти три года ограничения, которые сдерживали коронавирус под контролем, COVID-19 обнаружили у 250 миллионов человек. Это 18% населения страны.

Как пишет Financial Times, только за прошлый вторник коронавирусом заразились 37 миллионов человек, или 2,6% населения.

"Цифры, которые были предоставлены на закрытом заседании, контрастируют с данными Национальной комиссии по здравоохранению, которая сообщила о 62 592 симптоматических случаях COVID-19 за тот же период. На прошлой неделе Китай прекратил попытки подсчитать общее количество инфекций после того, как власти свернули тестирование на COVID-19", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Пекине и других городах Китая из-за вспышки инфекции больницы переполнены наплывом пожилых, прикованных к постели пациентов. В отделениях скорой помощи и интенсивной терапии осталось лишь небольшое количество свободных коек. Несмотря на это, страна продолжает отказываться от ковидных ограничений.

"Китай официально сообщил лишь о восьми смертях с 1 декабря. На этой неделе высокопоставленные чиновники здравоохранения заявили, что они сузили определение того, что представляет собой смерть от COVID-19, что позволило снизить общее количество смертей", – отмечает издание.

В то же время Financial Times подчеркнуло, что крематории в столице Китая Пекине пытаются справиться с наплывом трупов. Кроме того, тела накапливались и в больницах, которые посетили представители издания в последние дни.

Ситуация с коронавирусом в Китае

Китай захлестнула крупнейшая волна заражений COVID-19 за весь период пандемии. В стране обнаруживают до 37 млн новых случаев заражения в сутки.

В то же время эксперты считают, что еще очень рано объявлять об окончании пандемии COVID-19 на фоне опасений потенциально разрушительной новой волны заболевания в Китае. Такое предупреждение сделали ученые, после того, как Китай начал отказываться от политики "нулевого ковида".

Вас также могут заинтересовать новости: