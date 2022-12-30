За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тысячи украинцев, заболевших коронавирусом.

В Украине увеличилось количество случаев госпитализации больных коронавирусом.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций - в среднем на 14% больше, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницу попали почти 3 тысячи украинцев", - рассказал он.

Видео дня

Кузин отметил, что среди тех людей, которые умирают от коронавируса, в подавляющем большинстве - это лица от 60 лет, являющиеся наиболее уязвимыми к последствиям этой болезни.

"Пока что не ожидается каких-либо существенных мутаций этого вируса, которые бы каким-то образом повлияли на новую суперволну коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине и мире

Как сообщал УНИАН, пандемия коронавируса всколыхнула мир в начале 2020 года. Уже весной COVID-19 добрался и до Украины. В большинстве государств были введены карантинные ограничения. И хотя полномасштабное вторжение РФ в Украину значительно снизило внимание в нашей стране к этой болезни, COVID-19 никуда не исчез.

По данным КГГА, в столице с 5 по 11 декабря зарегистрировано 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Тогда в Киеве наблюдался рост заболеваемости на 20,6% по сравнению с предыдущей неделей.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, пик новой волны коронавирусной болезни ожидается в январе. При этом он отметил, что уровень вакцинации в Украине падает.

В Департаменте здравоохранения напоминают, что самой надежной защитой от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация. Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Также продолжается работа Центров массовой вакцинации у ТРЦ Gulliver, River Mall, ТРЦ "Универмаг "Украина", ТРЦ SilverBreeze. Сейчас для украинцев доступны для бесплатной прививки три вакцины - CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson).

Вас также могут заинтересовать новости: