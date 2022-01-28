Прежде всего необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.

В Министерстве здравоохранения напомнили алгоритм действий в случае получения положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве подчеркнули, что необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.

"Уместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели физический контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если работаете в большом коллективе. Это нужно, чтобы исключить дальнейшую передачу вируса. Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте его инструкциям", - говорится в сообщении.

Если идете к врачу на прием, то обязательно:

используйте средства индивидуальной защиты,

избегайте больших скоплений людей,

держите дистанцию,

согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

"Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительных" симптомов и состояний, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же не имеете никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме", - пояснили в Минздраве.

В министерстве также призывают не беспокоить "скорую" без необходимости.

"Вызывайте "скорую" только при необходимости неотложной помощи. Сейчас в Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Важно, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования. Звонить на 103 стоит при наличии симптомов и состояний, возникающих у пациентов с COVID-19", - отмечают в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в Украине 26 января было зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеЭпицентры вспышки COVID-19 в регионах с самым низким уровнем вакцинации - МинздравГлава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что в ближайшие две недели количество больных COVID-19 в Украине будет превышать 60-70 тыс. в сутки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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