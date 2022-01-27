Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 62,9%. Кроме того, за последние сутки там было зафиксировано 2862 случая заболевания.

В западных областях, где наименьший процент вакцинированных от коронавируса лиц, наблюдается стремительный рост количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале.

В частности, Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 62,9% (2127 человек). Напомним, что за сутки там было зафиксировано 2862 случая заболевания.

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Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Черновицкой (+1085 больных в сутки), Тернопольской (+1597 больных в сутки) и Закарпатской (+855 больных в сутки) областях.

В целом в стране заполненность коронавирусных отделений составляет 31,1%. Сейчас госпитализированы 20 553 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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