По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья, штамм "Омикрон" не вызывает тяжелых осложнений, особенно среди вакцинированных.

В ближайшие 2 недели количество заболевших COVID-19 в Украине будет превышать 60-70 тыс. в сутки.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"На сегодняшний день мы понимаем, что следующие 2-3 недели мы будем иметь более 60-70 тысяч больных в сутки в Украине", - отметил он.

Он добавил, что штамм "Омикрон" как правило не вызывает тяжелых последствий, особенно у вакцинированных людей.

По его словам, даже при 30 тысячах больных на сегодня занято не более 30% коек с кислородом. При этом Радуцкий отметил, что уже договорился об увеличении вдвое поставок кислорода в украинские больницы.

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Также он рассказал, что на сегодня "Омикрон" больше всего поражает детей. "На сегодняшний день в целом по стране уже занято более 70% коек для детей с коронавирусом", - отметил Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, в Украине 26 января зафиксировано 32 тыс. 393 новых подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 016 человек, умерли – 154.

25 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в недалеком будущем в Украине за сутки могут выявлять от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом.

При этом, ранее в Минздраве отмечали, что штамм "Омикрон" хоть и заразнее, чем "Дельта", но протекает намного легче.

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