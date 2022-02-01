Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.

В Украине за сутки выявили 30 768 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4056 детей и 337 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2069 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 8835 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 130 660.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 4 095 263 человека;

выздоровели - 3 631 580 человек;

летальных исходов - 100 395;

проведено ПЦР-тестирований - 18 113 574.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2363;

Винницкая область - 1654;

Волынская область - 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область - 1167;

Житомирская область - 533;

Закарпатская область - 787;

Запорожская область - 835;

Ивано-Франковская область - 907;

Киевская область - 1174;

Кировоградская область - 258;

Луганская область - 756;

Львовская область - 3411;

Николаевская область - 802;

Одесская область - 2471;

Полтавская область - 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область - 441;

Хмельницкая область - 1070;

Черкасская область - 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область - 892.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине уже более 17 тыс. человек получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вчера 65 тыс. 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 тыс. 278 человек, вторую – 25 тыс. 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 тыс. 372.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 347 тыс. 953 человека, из них получили первую дозу – 15 млн 347 тыс. 951, две дозы – 14 млн 645 тыс. 012, дополнительную – 17 тис. 175, бустерную – 356 тыс. 098. Всего проведено 30 млн 366 тыс. 236 прививок.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.