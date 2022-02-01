В Украине за сутки выявили 30 768 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4056 детей и 337 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2069 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 8835 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 130 660.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 095 263 человека;
- выздоровели - 3 631 580 человек;
- летальных исходов - 100 395;
- проведено ПЦР-тестирований - 18 113 574.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2363;
Винницкая область - 1654;
Волынская область - 628;
Днепропетровская область – 1418;
Донецкая область - 1167;
Житомирская область - 533;
Закарпатская область - 787;
Запорожская область - 835;
Ивано-Франковская область - 907;
Киевская область - 1174;
Кировоградская область - 258;
Луганская область - 756;
Львовская область - 3411;
Николаевская область - 802;
Одесская область - 2471;
Полтавская область - 995;
Ровенская область – 1441;
Сумская область – 1308;
Тернопольская область – 1441;
Харьковская область – 1977;
Херсонская область - 441;
Хмельницкая область - 1070;
Черкасская область - 1029;
Черновицкая область – 1010;
Черниговская область - 892.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине уже более 17 тыс. человек получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вчера 65 тыс. 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 тыс. 278 человек, вторую – 25 тыс. 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 тыс. 372.
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 347 тыс. 953 человека, из них получили первую дозу – 15 млн 347 тыс. 951, две дозы – 14 млн 645 тыс. 012, дополнительную – 17 тис. 175, бустерную – 356 тыс. 098. Всего проведено 30 млн 366 тыс. 236 прививок.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.