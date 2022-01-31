В нашей стране заняты более 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19, сообщил глава Минздрава.

Сейчас медицинская система Украины выдерживает нагрузки, несмотря на рост уровня заболеваемости COVID-19.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на прошлой неделе, за одни сутки в Украине было зарегистрировано 37,3 тыс. новых случаев COVID-19.

"В связи с увеличением количества больных, растет и нагрузка на врачей первичного звена медицины. На данный момент занято более 24 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 34,7% от общего количества выделенных койко-мест", – говорится в сообщении.

"Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее", – отметил Ляшко.

Отмечается, что по сравнению с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньше пациентов находится в тяжелом состоянии.

В то же время ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул важность вакцинации против COVID-19.

Читайте такжеУкраине грозит новый пик коронавируса: в НАН назвали самые вероятные даты"Во всех коммуникациях на всех уровнях Минздрава и все мы должны напоминать гражданам, что именно вакцинация способствует более легкому течению заболевания", – подчеркнул он.

Всего в Украине уже сделано 30,3 млн прививок против коронавирусной болезни. Вакцинированы 15,3 млн человек, из которых 14,6 млн – двумя дозами.

Напомним, в Украине 30 января зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, госпитализированы 2 тыс. 322 человека, умерли – 78.

31 января Ляшко заявил, что штамм коронавируса" Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины. Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 за минувшую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень эпидопасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ривненской области. Кроме того, во Львовской области с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минзндрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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