Сейчас 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Штамм коронавируса "Омикрон" уже выявлен в 20 областях Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных", – отметил министр.

По его словам, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Ляшко объяснил, что столь значительный прирост новых случаев заболевания связан со стремительным распространением варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Штамм "Омикрон" уже обнаружен в 20 областях страны. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

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Украина на сегодняшний день находится на 46-м месте среди 54-х территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Больше всего возросло количество инфицированных на территории Житомирской области – вдвое. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась на "красном" уровне эпиднебезопасности, на прошлой неделе имела значительно более низкий прирост в +35,6%.

"Чем больше мы будем вакцинироваться и увеличивать свою защиту, тем больше сможем избежать дополнительных госпитализаций и потерь жизней. Чем больше мы будем вакцинироваться и увеличивать иммунную прослойку людей, тем больше мы сможем минимизировать проблемы для общества и обеспечить продолжение работы ключевых секторов экономики в ближайшие недели и месяцы", – добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине 30 января зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев коронавируса, госпитализированы 2 тыс. 322 человека, умерли – 78.

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ривненской области. Кроме того, во Львовской области с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

По состоянию на 31 января, по данным Минздрава, 16 областей Украины имеют показатели распространения COVID-19, что отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Так, по состоянию на 31 января Минздрав отнес в "оранжевую" зону Винницкую, Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Закарпатскую, Запорожскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую области.

Как сообщал УНИАН, с 24 января "красный" уровень эпидемической опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ривненской области.

Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Кроме того, на Львовщине с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

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