В случае инфицирования вакцинация обеспечит более легкое течение заболевания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что вакцинация бустерной дозой повышает уровень защиты от коронавируса до 80%, в том числе и от штамма "Омикрон".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр призвал украинцев вакцинироваться, в частности, делать бустерные прививки.

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Ляшко отметил, что по научным исследованиям в странах, которые ранее начали вакцинацию бустерной дозой, это повышает уровень защиты до 80%, в том числе и против штамма "Омикрон".

"В случае инфицирования болезнь значительно легче переносится", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в МОЗ сообщили когда появляются первые симптомы штамма "Омикрон".

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