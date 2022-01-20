Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Ивано-Франковской, Сумской, Львовской областях и Киеве.

В Украине за сутки выявили 18 479 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 2151 человек; зафиксировано 131 летальных исхода; выздоровели 4446 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 111 137.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 799 382 человека;

выздоровели - 3 571 782 человека;

летальных исходов - 98 843;

проведено ПЦР-тестирований - 17 332 435.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1409;

Винницкая область - 965;

Волынская область - 293;

Днепропетровская область - 455;

Донецкая область - 556;

Житомирская область - 820;

Закарпатская область - 482;

Запорожская область -230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область - 534;

Кировоградская область - 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область - 216;

Одесская область - 944;

Полтавская область - 679;

Ровенская область - 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область - 931;

Херсонская область - 191;

Хмельницкая область - 768;

Черкасская область - 405;

Черновицкая область - 694;

Черниговская область - 406.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа но люди в возрасте 60 + могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.