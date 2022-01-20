В Украине за сутки выявили 18 479 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 2151 человек; зафиксировано 131 летальных исхода; выздоровели 4446 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 111 137.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 799 382 человека;
- выздоровели - 3 571 782 человека;
- летальных исходов - 98 843;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 332 435.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1409;
Винницкая область - 965;
Волынская область - 293;
Днепропетровская область - 455;
Донецкая область - 556;
Житомирская область - 820;
Закарпатская область - 482;
Запорожская область -230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область - 534;
Кировоградская область - 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область - 216;
Одесская область - 944;
Полтавская область - 679;
Ровенская область - 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область - 931;
Херсонская область - 191;
Хмельницкая область - 768;
Черкасская область - 405;
Черновицкая область - 694;
Черниговская область - 406.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа но люди в возрасте 60 + могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.