Правительство расширило перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка".

Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "єПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти деньги лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

"Слова "а также для приобретения книг" заменить словами и цифрами "для приобретения книг, а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств", - говорится в тексте постановления.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 053 тыс. 125 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 053 тыс. 123 человека, две дозы – 14 млн 343 тыс. 487, дополнительную – 10 тыс. 687, бустерную – 131 тыс. 178. Всего проведено 29 млн 538 тыс. 475 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.