Угроза коронавируса в этом году не исчезнет по нескольким причинам, отметили в Киевской школе экономики.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что угроза COVID-19 будет оставаться в течение 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По данным KSE, основные причины того, что угроза COVID-19 будет оставаться и в этом году, – мутации вируса и его новые мощные вспышки.

Как отметил Ганиченко, 2021 год был намного сложнее из-за мутаций вируса, поэтому фактор сезонности в распространении COVID-19 отошел на второй план.

"На смену сезонности пришли новые факторы – длительность иммунитета (повторные заражения) и вакцинация", – отметил он.

В то же время аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова отметила, что вакцинация является действенным методом предотвращения заболеваемости COVID-19, однако вакцинации только 40% взрослого населения недостаточно для предотвращения новых волн заболеваемости.

Она уточнила, что по состоянию на 31 декабря 2021 года 44% взрослого населения Украины были полностью вакцинированы против COVID-19.

Одним из действенных методов ограничения для контроля заболеваемости COVID-19 в KSE считают адаптивный карантин.

Читайте такжеГлава Pfizer спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса и назвал условиеЭксперты отмечают, что новые мутации вируса потребуют более действенных средств сдерживания, в частности, в случае подтверждения большей распространяемости и большей устойчивости к вакцинам, новый штамм "Омикрон" может требовать еще большего охвата населения вакцинацией и продления системы адаптивного карантина.

Напомним, пандемия коронавируса стартовала в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине ввели карантин. В нашей стране было несколько волн заболеваемости COVID-19.

Ряд производителей уже выпустили вакцины от коронавируса. Вакцинация в Украине началась в конце февраля прошлого года.

Вирус мутировал, в нашем государстве нашли несколько его штаммов – сперва был обнаружен вариант "Дельта", а затем – "Омикрон".

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что в нашем государстве новый всплеск заболеваемости возможен в конце января этого года.

Позже в Национальной академии наук предупредили, что новая волна COVID-19 в Украине уже начинается.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус говорил, что пандемия коронавируса закончится, если будет покончено с неравенством в сфере распределения вакцин.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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