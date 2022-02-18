В Украине за сутки выявили 34 938 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2879 детей и 870 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3323 человека; зафиксировано 282 летальных исхода; выздоровели 29 254 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 116 625.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 672 198 человек;
- выздоровели - 3 896 009 человек;
- летальных исходов - 104 106 ;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 288 823.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 4538;
Винницкая область - 687;
Волынская область - 1118;
Днепропетровская область – 2712;
Донецкая область - 1833;
Житомирская область - 1706;
Закарпатская область - 446;
Запорожская область - 1405;
Ивано-Франковская область - 536;
Киевская область - 1316;
Кировоградская область - 461;
Луганская область - 748;
Львовская область – 1490;
Николаевская область - 1235;
Одесская область - 3587;
Полтавская область - 1668;
Ровенская область - 824;
Сумская область – 1118;
Тернопольская область - 608;
Харьковская область - 1800;
Херсонская область - 980;
Хмельницкая область - 1354;
Черкасская область - 1273;
Черновицкая область - 381;
Черниговская область - 1114.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.