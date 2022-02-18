Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Украине за сутки выявили 34 938 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2879 детей и 870 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3323 человека; зафиксировано 282 летальных исхода; выздоровели 29 254 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 116 625.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 672 198 человек;

выздоровели - 3 896 009 человек;

летальных исходов - 104 106 ;

проведено ПЦР-тестирований - 19 288 823.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4538;

Винницкая область - 687;

Волынская область - 1118;

Днепропетровская область – 2712;

Донецкая область - 1833;

Житомирская область - 1706;

Закарпатская область - 446;

Запорожская область - 1405;

Ивано-Франковская область - 536;

Киевская область - 1316;

Кировоградская область - 461;

Луганская область - 748;

Львовская область – 1490;

Николаевская область - 1235;

Одесская область - 3587;

Полтавская область - 1668;

Ровенская область - 824;

Сумская область – 1118;

Тернопольская область - 608;

Харьковская область - 1800;

Херсонская область - 980;

Хмельницкая область - 1354;

Черкасская область - 1273;

Черновицкая область - 381;

Черниговская область - 1114.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.