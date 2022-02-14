Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали прогнозы.

После четырехнедельного стремительного роста количества новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует снижение... Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы. В то же время за неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории г. Киева (+ 51%)", – отметил глава Минздрава.

По его словам, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшие 7 дней госпитализированы 24 тыс. 575 больных, что на тысячу меньше, чем на предыдущей неделе.

"С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов. Самое заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях", – сообщил министр.

При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.

Запорожская область, лидер прироста новых случаев на прошлой неделе, на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).

По предварительным оценкам, летальность от коронавирусной болезни снизилась в три раза, по сравнению с "Дельта"-волной.

"Однако это лишь первые позитивные признаки стабилизации заболеваемости в Украине, и мы находимся на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19. Помогает нам в этой ситуации только рост количества вакцинированной прослойки населения, ведь вакцинация предотвращает тяжелое течении болезни как штамма "Дельта", так и "Омикрона", – подчеркнул Ляшко.

Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 30 тысяч больных COVID-19. Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% "ковидных" коек с кислородом.

По состоянию на сейчас выделено 72 тыс. 539 "ковидных" коек, 96% из них – обеспечены кислородом.

Ситуация по загруженности детских кроватей остается контролируемой. Так, в учреждениях здравоохранения занято 2тыс. 293 детских коек, что на 8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее, как писал УНИАН, Ляшко прогнозировал в Украине до 60 тысяч ковид-инфицированных на сутки.

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