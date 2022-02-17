Не стоит постоянно лежать и пить таблетки для "укрепления иммунитета".

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал четкую инструкцию о том, как лечить "Омикрон". Он развеял мифы о "фуфломицинах", которые многие принимают при коронавирусе, а также назвал основные принципы питания при болезни.

Видео с его советами появилось на YouTube-канале "Доктор Комаровский".

Почему важно обратиться к врачу

В первую очередь, когда человек понимает, что у него может быть коронавирус, ему важно обратиться к своему семейному врачу. Если факт заражения вирусом, а именно штаммом "Омикрон" подтверждается, важно держать контакт с медиками, особенно если пациент находится в группах риска.

Семейные врачи могут назначить человеку лечение препаратом "Молнупиравир", который предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Эти таблетки прописывают пациентам из групп риска, препарат начинают принимать в первые дни заражения.

Комаровский заострил внимание на важности ответственного подхода к лечению. Самостоятельно назначать себе лекарства от коронавируса крайне опасно. К врачу стоит обратиться если у человека появились новые симптомы, ему становится все хуже, есть вялость, а окружающие видят изменения в психике больного. Если же коронавирусом болеет ребенок и он не может пить воду - нужно сразу обращаться к врачу и, скорее всего, везти маленького пациента в стационар.

Нужен ли постельный режим при "Омикроне"

При "Омикроне" не нужно соблюдать постельный режим и постоянно лежать. Если у человека нет сильной вялости и слабости, ему лучше ходить или сидеть. Постоянно находиться в одном положении нельзя. Дыхательная мускулатура лучше работает, когда человек находится в вертикальном положении.

Что нужно пить и есть при коронавирусе

Питание при лечении "Омикрона" должно быть легким, полезным. Лучше выбирать полужидкую пищу, которая будет насыщать больного коронавирусом энергией.

Самое важное, отмечает Комаровский, это употребление жидкости. Пить воду и другие напитки нужно даже тогда, когда совсем не хочется. Употребление жидкости напрямую связано с ходом лечения "Омикрона". Чем больше человек пьет, тем легче ему откашливать мокроты, ведь слизь становится не такой вязкой.

Можно пить не просто воду. Допускается употребление чаев, напитков и любой другой безалкогольной жидкости. При выраженном дефиците воды в организме, который проявляется сухостью во рту и бледностью кожи, лучше пить напитки, температура которых равна температуре тела.

Не менее важно поддерживать благоприятные условия в помещении, где находится больной. При лечении "Омикрона" человек должен быть в проветриваемой комнате, температура воздуха в которой не должна превышать 18-20 градусов. Мерзнуть не нужно, можно надеть теплую пижаму. Но сидеть в жаре и парить ноги или ставить горчичники крайне не рекомендуется.

Какие лекарства лечат "Омикрон"

Что касается лекарств, то тут Комаровский отмечает, что "волшебной таблетки" от коронавируса и его штамма "Омикрон" нет. Не нужно покупать препараты, которые якобы убивают вирусы, стимулируют иммунитет и "обеззараживают" носы. Все это, по словам Комаровского - "фуфломицины" и галочка для успокоения совести больного.

Можно купить солевые растворы для промывания носа или же сделать его самостоятельно (на литр кипяченой воды добавить чайную ложку соли). При повышенной температуре есть только два препарата, которые можно употреблять - парацетамол и ибупрофен. Детям важно давать такие лекарства только в детской дозировке и форме выпуска. Отламывать от "взрослой" таблетки парацетамола половину и давать ее малышу нельзя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что медики рассказали, почему после коронавируса у людей выпадают волосы.

Вас также могут заинтересовать новости: