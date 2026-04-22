В Украине впервые выявлен субвариант COVID-19 'Цикада'

Симптомы заболевания, вызванного субвариантом "Цикада", существенно не отличаются от симптомов других вариантов COVID-19.

Лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада" обнаружили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины во время секвенирования – лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, обнаружение такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здравоохранения своевременно идентифицировать новые варианты вируса.

В министерстве напомнили, что новый субвариант вируса "Цикада" (BA.3.2) впервые в мире был зафиксирован в ноябре 2024 года в Южной Африке, после чего он постепенно распространился как минимум в 23 странах мира. Из-за такого эпизодического проявления – когда субвариант "замирал" и длительное время не демонстрировал активного распространения – он получил название "Цикада", по аналогии с насекомыми, которые способны годами находиться в состоянии покоя под землей.

"Судя по сообщениям других стран, клинические проявления заболевания, вызванные субвариантом "Цикада", существенно не отличаются от других вариантов COVID-19. В то же время наличие мутаций требует дальнейшего наблюдения, особенно среди групп риска тяжелого течения заболевания. Поэтому людям из группы риска рекомендуем проконсультироваться с семейным врачом по поводу вакцинации", – пояснил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Что известно о Covid-19 "Цикада": симптомы и лечение

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, вариант Covid-19 под кодовым названием BA.3.2 уже зафиксирован в США, Великобритании, Австралии и нескольких других странах. Штамм назвали "Цикадой" за скрытое поведение: болезнь как будто "затихала" на некоторое время и долго не проявляла всплесков активности, как и одноименные насекомые.

Пока что ученые не нашли доказательств того, что "Цикада" опаснее других штаммов коронавируса, несмотря на значительные генетические различия. Болезнь находится в статусе "Под наблюдением" и требует дополнительных исследований. Однако есть предположение, что дети могут болеть ею чаще, чем взрослые.

