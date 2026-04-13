По миру распространяется новый штамм коронавируса, который в обществе назвали "Цикада".

Коронавирус продолжает распространяться по миру и постоянно мутирует. Ученые выделили новый штамм Covid-19, который уже появился в 23 странах. Разновидность ВА.3.2 потенциально может быть особенно опасна для детей, поэтому о его симптомах особенно важно знать родителям. Сообщений о появлении этого варианта коронавируса в Украине пока не появлялось.

Что известно про Covid-19 Цикада - симптомы и лечение

Как указывает Всемирная организация здравоохранения, вариант Ковид-19 под кодовым названием ВА.3.2 уже зафиксирован в США, Великобритании, Австралии и нескольких других странах. Штамм назвали "Цикадой" за скрытное поведение: болезнь будто "затихала" на некоторое время и долго не проявляла всплесков активности, как и одноименные насекомые.

Пока ученые не нашли доказательств того, что Цикада является опаснее других коронавирусных штаммов, несмотря на большие генетические отличия. Болезнь находится в статусе "Под наблюдением" и требует дополнительных исследований. Однако есть предположения, что дети могут болеть им чаще взрослых.

Видео дня

Ученые не выделяют особенные признаки, по которым определяется Ковид Цикада - симптомы его такие же, как и у всех коронавирусов. Это высокая температура, кашель, болезненные ощущения в носоглотке и горле, заложенный нос, ломота мышц, общая слабость, одышка и диарея.

Ученые подчеркивают, что генетически коронавирус Цикада значительно отличается от более ранних штаммов, таких как Омикрон. Это значит, что он может заражать большее количество людей, поскольку иммунитет не будет к нему подготовлен. Даже люди, которые ранее переболели Омикроном, могут не иметь антител к Цикаде.

Также эксперты отмечают риск того, что старые вакцины могут оказаться не такими эффективными против нового варианта. Однако это не повод отказываться от прививки, поскольку существующие препараты все равно обеспечивают некоторую защиту. Поэтому чтобы коронавирус в Украине не распространялся, важно регулярно вакцинироваться и соблюдать правила гигиены.

