Сахар в натуральных соках ведет себя не так, как в популярных напитках, - исследование

Ученые измерили, сколько сахара попадает в кровь, когда вы пьете сок или сладкую газировку.

В 100-процентных фруктовых соках сахар ведет себя в организме иначе, чем сахар в промышленных безалкогольных напитках. Как говорится в результатах исследования испанского CSIC, хотя оба напитка содержат "свободные сахара", но естественный состав сока изменяет способ всасывания глюкозы в кровь и снижает скачки уровня глюкозы. Работа была опубликована в The Conversation и в журнале Food and Function.

Как пишет Мediafax, исследователи сравнили усвоение сахаров, содержащихся в 100% апельсиновом соке, с сахарами, добавляемыми в промышленные напитки. Они проанализировали различные напитки с одинаковым количеством глюкозы, фруктозы и сахарозы, но с разным содержанием натуральных фруктовых соединений.

Исследователи работали с четырьмя разными напитками:

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100% апельсиновый сок;

смесь, содержащая 50% сока;

напиток без сока, но с добавлением сахара;

контрольный напиток, состоящий только из глюкозы в воде.

Все они содержали по 25 граммов сахара, но имели разную "пищевую матрицу". Это понятие относится к природным соединениям, присутствующим во фруктах, таким как минералы, полифенолы и небольшое количество клетчатки.

Результаты показали явные различия уже через 15 минут после употребления. У тех, кто пил 100% апельсиновый сок, уровень глюкозы в крови был ниже, чем у тех, кто употреблял напиток с добавленным сахаром.

Исследование также показало, что пиковый уровень глюкозы был ниже при употреблении натурального сока. В то время как в контрольном напитке уровень глюкозы был выше, сок сгладил гликемическую кривую, несмотря на то, что содержал точно такое же количество сахара. По словам исследователей, это демонстрирует, что природная структура фрукта изменяет скорость попадания сахара в кровоток.

Сахар в натуральном соке действует иначе, чем в безалкогольных напитках

Команда CSIC объяснила, что в основе различий может лежать несколько механизмов. Один из них связан с полифенолами, присутствующими в апельсинах, такими как гесперидин и нарирутин.

"Эти соединения препятствуют работе глюкозных транспортеров SGLT1 и GLUT2, белков, ответственных за облегчение поступления сахара в кровоток. Конкурируя с глюкозой, они частично замедляют ее всасывание", - говорят исследователи.

Кроме того, минералы, естественным образом присутствующие в соке, такие как калий, магний и кальций, участвуют в клеточных процессах, регулирующих транспорт глюкозы в ткани, такие как мышцы или жировая ткань.

Исследователи также отметили, что собственная структура сока влияет на опорожнение желудка. Следы клетчатки и естественный pH продукта способствуют более постепенному попаданию сахара в тонкий кишечник.

Но не все люди одинаково реагируют на один и тот же вид сахара. Это стало одним из наиболее интересных аспектов исследования.

Исследователи выделили две отдельные группы:

"Высокочувствительные": люди , у которых после употребления сахара наблюдаются резкие скачки уровня глюкозы. В их случае 100% апельсиновый сок значительно снизил эти скачки по сравнению со сладкими напитками.

, у которых после употребления сахара наблюдаются резкие скачки уровня глюкозы. В их случае 100% апельсиновый сок значительно снизил эти скачки по сравнению со сладкими напитками. "Низкая реакция": участники, у которых уже был умеренный уровень глюкозы, независимо от употребляемого напитка.

Это различие заставило ученых усомниться в общих рекомендациях, которые рассматривают все виды сахара и всех людей одинаково. Исследование пришло к выводу, что фруктовый сок нельзя просто считать натуральным сладким безалкогольным напитком. В его составе содержатся элементы, которые изменяют метаболический ответ, чего не удается достичь при производстве промышленных напитков.

Авторы также отметили, что исследование проводилось только на молодых, здоровых мужчинах, поэтому необходимо дополнительно изучить реакцию других групп населения.

Как влияет на здоровье замена сахара на мед

Напомним, что мед и сахар - это продукты из разряда быстрых углеводов. Однако их влияние на организм отличается. В составе меда, помимо простых сахаров, присутствуют следы витаминов, минералов и антиоксидантов, которых в рафинированном сахаре практически нет. А гликемический индекс у меда в среднем ниже, чем у белого сахара, хотя разница по данному показателю незначительна.

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