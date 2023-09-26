Операцию, которая спасла пациенту жизнь, провели киевские медики.

В Украине впервые провели повторную трансплантацию печени. Во второй раз орган пересадили 57-летнему Вадиму из Николаевщины, спасая ему жизнь.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Отмечается, что мужчина долго болел циррозом печени, вызванным тяжелой формой гепатита C. В прошлом году ему сделали пересадку части печени от семейного донора.

"Казалось, все будет хорошо, но начал развиваться процесс хронического отторжения. Врачи назначили интенсивную терапию, однако она не дала желаемого эффекта – изменения в пересаженном органе стали необратимыми. У мужчины начали отказывать почки. Жизнь удавалось поддерживать благодаря гемодиализу. Единственным спасением для Вадима была повторная трансплантация. Его внесли в лист ожидания и через некоторое время единая государственная информационная система трансплантации определила соответствие с умершим донором", – рассказали в Минздраве.

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Операцию проводил Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. К спасению Вадима привлекли большую команду медиков. Отмечается, что операция и послеоперационная реабилитация прошли успешно – мужчина уже вернулся домой.

"Это – первый успешный опыт ретрансплантации печени в Украине, хотя опыт повторных пересадок других органов украинские трансплантологи уже имеют. Например, в 2022 году во Львове провели успешную ретрансплантацию почки 14-летнему мальчику", – добавили в Минздраве.

Трансплантация в Украине: другие истории

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