По словам министра, во время этой волны растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что уменьшает нагрузку на больницы.

В Украине уже наблюдается пик заболеваемости COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в эфире телеканала "Рада".

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев за сутки", - сказал министр.

Также он добавил, что во время этой волны растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что уменьшает нагрузку на больницы.

Читайте такжеС 11 февраля еще три области перейдут в "красную" зонуКак сообщал УНИАН, 20 января Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, пик которой может прийтись на середину февраля.

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине было обнаружено более 41,6 тыс. больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализировали более 4,1 тыс. человек, умерли - 280 людей.

Сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили, что распределили в регионы 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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