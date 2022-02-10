Семейные врачи в первую очередь будут назначать "Молнупиравир" пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Министерство здравоохранения Украины распределило в регионы 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комаріда.

По его словам, в ближайшее время логисты начнут доставлять его в учреждения здравоохранения. Впоследствии поступят еще 240 тыс. курсов, 75 тыс. из которых прибудут в Украину до конца этой недели.

Читайте такжеВ аптеках Хмельницкого нашли еще не зарегистрированный в Украине COVID-препарат

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Так он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения, и его удобно принимать.

Семейные врачи в первую очередь будут назначать "Молнупиравир" пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Украина получила 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19.

Что такое "Молнупиравир"

Препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

Таблетки уже зарегистрированы в ряде стран мира, в частности США, Японии и Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: