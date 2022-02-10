В среду с коронавирусом госпитализировали более 4 тысяч человек, отметили в Минздраве Украины.

В течение среды, 9 февраля, коронавирус в Украине выявлен у 41 694 человек, среди заболевших есть 3 486 детей и 1 101 медработник.

Из-за осложнений, которые спровоцировал COVID-19, умерли 280 граждан, сообщил Минздрав Украины в Telegram.

В министерстве отметили, что в среду стало известно о выздоровлении 16 628 человек. Также в ведомстве сообщили, что за сутки были госпитализированы 4 128 граждан.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 10 февраля:

Всего заболели 4 421 741 человек;

Всего выздоровели 3 729 976 человек;

Общее число жертв – 102 167;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 18 842 668.

Читайте такжеУкраине грозит 60 тысяч больных COVID-19 в сутки: Ляшко назвал срокиНапомним, 8 февраля COVID-19 диагностировали у 38 257 человек, в частности, у 1 076 медиков и 3 308 детей.

Коронавирус в Украине 4 февраля диагностирован у 43 тыс. 778 граждан – это новый антирекорд.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Позже ряд компаний разработали вакцины от вируса.

Вакцинация в Украине стартовала в последние дни февраля 2021-го.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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