В течение среды, 9 февраля, коронавирус в Украине выявлен у 41 694 человек, среди заболевших есть 3 486 детей и 1 101 медработник.
Из-за осложнений, которые спровоцировал COVID-19, умерли 280 граждан, сообщил Минздрав Украины в Telegram.
В министерстве отметили, что в среду стало известно о выздоровлении 16 628 человек. Также в ведомстве сообщили, что за сутки были госпитализированы 4 128 граждан.
Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 10 февраля:
- Всего заболели 4 421 741 человек;
- Всего выздоровели 3 729 976 человек;
- Общее число жертв – 102 167;
- Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 18 842 668.
Читайте такжеУкраине грозит 60 тысяч больных COVID-19 в сутки: Ляшко назвал срокиНапомним, 8 февраля COVID-19 диагностировали у 38 257 человек, в частности, у 1 076 медиков и 3 308 детей.
Коронавирус в Украине 4 февраля диагностирован у 43 тыс. 778 граждан – это новый антирекорд.
Напомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Позже ряд компаний разработали вакцины от вируса.
Вакцинация в Украине стартовала в последние дни февраля 2021-го.
Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.