Медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки.

Тенденции по распространению штамма коронавируса "Омикрон" в мире свидетельствуют о том, что Украина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В то же время медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки. Важно, чтобы каждый придерживался противоэпидемических правил, ведь темпы заболеваемости постепенно растут", - говорится в сообщении.

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В Минздраве подчеркнули, что по-прежнему эффективными в борьбе с пандемией остаются такие правила:

правильное использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук;

вакцинация от COVID-19.

Как писал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8558 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. Госпитализированы 1125 человек, умерли от осложнений – 188.

За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 768 тыс. 088 человек, выздоровели – 3 млн 561 тыс. 923, умерли – 98 тыс. 549.

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