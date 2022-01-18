Тенденции по распространению штамма коронавируса "Омикрон" в мире свидетельствуют о том, что Украина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"В то же время медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки. Важно, чтобы каждый придерживался противоэпидемических правил, ведь темпы заболеваемости постепенно растут", - говорится в сообщении.
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В Минздраве подчеркнули, что по-прежнему эффективными в борьбе с пандемией остаются такие правила:
- правильное использование защитных масок;
- соблюдение дистанции;
- регулярное мытье рук;
- вакцинация от COVID-19.
Как писал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8558 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. Госпитализированы 1125 человек, умерли от осложнений – 188.
За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 768 тыс. 088 человек, выздоровели – 3 млн 561 тыс. 923, умерли – 98 тыс. 549.