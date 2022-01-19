За минувшие сутки в регионе подтвердили 1575 новых случаев.

В Ивано-Франковской области зафиксирован наибольший за время пандемии суточный рост заболеваемости COVID-19 в регионе - 1575 новых случаев.

Об этом сообщил руководитель ГУ "Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Руслан Савчук.

"По состоянию на сегодня зарегистрировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области. Мощностями нашей лаборатории подтверждено 1575 случаев COVID-19 за сутки. Это наибольшее количество случаев за все время пандемии", - заявил он.

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По его информации, среди больных – 139 детей и 30 медицинских работников. Больше всего случаев заболеваемости зафиксировано в Ивано-Франковском районе – 772 человека.

"Неприятно сообщать такую статистику, ведь такого количества больных на Прикарпатье не было даже во время худших времен, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты. На самом деле, эта ситуация была прогнозируемой и ожидаемой", - добавил Савчук.

Ранее УНИАН писал, что в Украине одна из областей приблизилась к "красной зоне" - уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней эпидпоказатели ухудшились.

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