Бустерную дозу вакцины теперь можно получить раньше.

Кабинет министров Украины своим постановлением сократил минимальный период для получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отныне бустерную дозу вакцины от коронавируса рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки. Также это касается вакцинации как одним препаратом, так и по смешанной схеме.

Постановление Кабмина предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку - "booster/бустер".

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Как сообщал УНИАН, в Украине 26 января зафиксировано 32 тыс. 393 новых подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 016 человек, скончались – 154.

25 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в недалеком будущем в Украине за сутки могут проявлять от 40 до 60 тыс. больных на коронавирус.

При этом, ранее в Минздраве отмечали, что штамм "Омикрон" хоть и заразнее, чем "Дельта", но протекает намного легче.

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