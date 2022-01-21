Также в ближайшее время ожидается регистрация в Украине таблеток от коронавируса "Молнупиравир".

В Украине по состоянию на сегодня на складах находятся 11,5 млн остаточных доз вакцин от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На складах остатки - 11,5 млн доз вакцин. Плюс 25 млн доз вакцин Pfizer - законтрактовано на поставку. Плюс 6,5 млн вакцины CoronaVac. И 10 млн доз - по механизму COVAX", - рассказал глава Минздрава.

Ляшко также отметил, что в ближайшее время ожидается регистрация в Украине таблеток от коронавируса "Молнупиравир".

"Законтрактовано 300 тыс. доз. На следующей неделе ожидаем регистрацию", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

19 января Кабмин установил срок в силу COVID-сертификатов о вакцинации на уровне 270 дней вместо 365.

Сертификаты о бустерной прививке от COVID-19 появятся в конце января.

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