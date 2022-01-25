В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью 2021 года.

В скором будущем в Украине за сутки могут выявлять от 40 до 60 тыс. больных коронавирусом.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Виктор Ляшко, говорится в сюжете ТСН.

По его словам, этих показателей страна достигнет уже в ближайшие недели. В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью 2021 года.

"Статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона". Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена в бустерную дозу (третья COVID-прививка — ред.). Показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — пояснил министр.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько есть доз вакцины от COVID-19 в Украине

При этом, ранее в Минздраве отмечали, что штамм "Омикрон" хоть и заразнее, чем "Дельта", но протекает гораздо легче.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине выявили более 19 тыс. новых больных коронавирусом, почти 6 тыс. человек были госпитализированы. Только во Львовской области обнаружили более 2 тыс. инфицированных.

С 27 января Ривненская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности. Перед этим, 24 января Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности на Ивано-Франковщине.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.