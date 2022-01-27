В Украине за сутки выявили 32 393 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3016 человек; зафиксировано 154 летальных случаев; выздоровели 5237 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 164 734.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 946 202 человека;
- выздоровели - 3 601 952 человека;
- летальных исходов - 99 738;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 756 198.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2012;
Винницкая область - 1512;
Волынская область - 544;
Днепропетровская область - 1270;
Донецкая область - 1348;
Житомирская область - 2467;
Закарпатская область - 855;
Запорожская область - 523;
Ивано-Франковская область – 2862;
Киевская область - 980;
Кировоградская область – 186;
Луганская область - 513;
Львовская область - 2696;
Николаевская область - 616;
Одесская область – 1939;
Полтавская область - 903;
Ровенская область – 1424;
Сумская область – 1909;
Тернопольская область – 1597;
Харьковская область – 1593;
Херсонская область - 670;
Хмельницкая область - 1391;
Черкасская область - 700;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область - 798.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки 82 тыс. 360 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получили 28 тыс. 894 человека, вторую – 29 тыс. 726, дополнительную – 684, бустерную – 23 тыс. 056.
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 250 тыс. 202 человека, из них получили первую дозу – 15 млн 250 тыс. 200, две дозы – 14 млн 549 тыс. 494, дополнительную – 14 тыс. 921, бустерную – 271 тыс. 119 человек. Всего проведено 30 млн 085 тыс. 734 прививки.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.