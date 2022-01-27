Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Житомирской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Украине за сутки выявили 32 393 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3016 человек; зафиксировано 154 летальных случаев; выздоровели 5237 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 164 734.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 946 202 человека;

выздоровели - 3 601 952 человека;

летальных исходов - 99 738;

проведено ПЦР-тестирований - 17 756 198.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2012;

Винницкая область - 1512;

Волынская область - 544;

Днепропетровская область - 1270;

Донецкая область - 1348;

Житомирская область - 2467;

Закарпатская область - 855;

Запорожская область - 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область - 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область - 513;

Львовская область - 2696;

Николаевская область - 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область - 903;

Ровенская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область - 670;

Хмельницкая область - 1391;

Черкасская область - 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область - 798.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за прошедшие сутки 82 тыс. 360 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получили 28 тыс. 894 человека, вторую – 29 тыс. 726, дополнительную – 684, бустерную – 23 тыс. 056.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 250 тыс. 202 человека, из них получили первую дозу – 15 млн 250 тыс. 200, две дозы – 14 млн 549 тыс. 494, дополнительную – 14 тыс. 921, бустерную – 271 тыс. 119 человек. Всего проведено 30 млн 085 тыс. 734 прививки.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.