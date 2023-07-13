Там отметили, что самые уязвимые страны Африки добиваются серьезного прогресса на пути искоренения этого недуга.

Через семь лет мир может покончить со СПИДом, при условии что ранее принятые программы по борьбе с этим недугом будут полностью и своевременно финансироваться.

Как говорится в новом отчете ООН, больших успехов по истреблению этого заболевания добились в Африке, где живет почти две трети инфицированных на Земле. В частности, пять наиболее проблемных государств (Танзания, Ботсвана, Зимбабве, Свазиленд и Руанда) уже вышли на уровень "95-95-95".

Это значит, что 95% людей, зараженных ВИЧ, знают о своем статусе; 95% людей с ВИЧ получаютлечение и 95% людей, принимающих лекарства, подавляют распространение вируса, что делает его передачу невозможной.

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Еще 16 стран, половина которых также африканские, еще не достигли этой отметки, но приближаются к ней.

При этом в ООН предупредили, что для защити бедных стран в ближайшие два-три года, в бюджете организации не хватает $8,5 млрд.

"Факты и цифры статистики говорят не о том, что в борьбе со СПИДом мы вышли на финишную прямую, а о том, что мы можем на нее выйти", - подчеркнула глава управления ООН по ВИЧ/СПИДу Винни Бьянима.

ВИЧ/СПИД в мире

Каждую неделю по всему миру ВИЧ заражаются около 4 тыс. женщин. А в странах Африки на долю женщин и девочек приходится почти две трети новых заражений (63%).

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