Через семь лет мир может покончить со СПИДом, при условии что ранее принятые программы по борьбе с этим недугом будут полностью и своевременно финансироваться.
Как говорится в новом отчете ООН, больших успехов по истреблению этого заболевания добились в Африке, где живет почти две трети инфицированных на Земле. В частности, пять наиболее проблемных государств (Танзания, Ботсвана, Зимбабве, Свазиленд и Руанда) уже вышли на уровень "95-95-95".
Это значит, что 95% людей, зараженных ВИЧ, знают о своем статусе; 95% людей с ВИЧ получаютлечение и 95% людей, принимающих лекарства, подавляют распространение вируса, что делает его передачу невозможной.
Еще 16 стран, половина которых также африканские, еще не достигли этой отметки, но приближаются к ней.
При этом в ООН предупредили, что для защити бедных стран в ближайшие два-три года, в бюджете организации не хватает $8,5 млрд.
"Факты и цифры статистики говорят не о том, что в борьбе со СПИДом мы вышли на финишную прямую, а о том, что мы можем на нее выйти", - подчеркнула глава управления ООН по ВИЧ/СПИДу Винни Бьянима.
ВИЧ/СПИД в мире
Каждую неделю по всему миру ВИЧ заражаются около 4 тыс. женщин. А в странах Африки на долю женщин и девочек приходится почти две трети новых заражений (63%).